Via libera al progetto definitivo, rinasce lo storico Selvatico di Giuseppe Jappelli

Il progetto è definitivo. Ora il restauro del Selvatico si fa e non si torna più indietro. Ci sono i soldi (oltre 10 milioni di euro) e c'è il piano. Resta solo partire con i lavori. Oggi il progetto è stato presentato dai maggiori attori dell'operazione.

Il progetto

Complessivamente il restauro e adeguamento normativo dell'Istituto Selvatico passa da 8.5 milioni di euro a 10.5, di cui 2.2 impegnati dalla Fondazione Cariparo. A questi, si aggiungono 500 mila euro stanziati dal Comune di Padova per la sistemazione dell’area esterna e 950mila euro dalla Soprintendenza per l’allestimento delle collezioni per un totale di quasi 12 milioni di euro. Lo studio di fattibilità prevede due lotti funzionali: il primo stralcio “Restauro dell'Ex Macello Jappelliano” passerà da 4.975 milioni a 5.434 (ulteriore stanziamento di 459.082,56 euro che avverrà con variazione di bilancio ad aprile), mentre il secondo stralcio “Ristrutturazione e adeguamento normativo dell'ala est del Liceo Selvatico”. l nuovo progetto prevede il restauro conservativo degli edifici storici, la demolizione del Padiglione Est e il restyling di quello prefabbricato svuotato al piano golenale, con un nuovo collegamento agli edifici storici. Proposte che hanno l’intento di sviluppare un nuovo edificio “fluttuante” che possa trasmettere un’idea di leggerezza, ma che nel contempo sia in grado di relazionarsi e connettersi in modo funzionale ai manufatti esistenti. Il nuovo collegamento migliorerà notevolmente la situazione in quanto sarà su pilastri e restituirà la visione del piano golenale. Sarà una volumetria inferiore rispetto all’attuale padiglione Est che verrà demolito e permetterà di offrire un nuovo ambito ricreativo e didattico, offrendosi come aula all’aperto.