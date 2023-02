«Bollette da 2mila euro, è speculazione»: la denuncia dell'Unione generale dei consumatori

«Sempre più famiglie, pensionati e giovani coppie denunciano allo Sportello del consumatore UGCons a Padova gli esorbitanti costi delle bollette di luce e gas, preoccupati di non riuscire a pagarle e di ricevere l'interruzione delle forniture, con aumenti che raggiungono il 200%»: a denunciarlo è Sebastiano Arcoraci, referente UGCons Padova.

Bollette

Aggiunge Arcoraci: «Ad una famiglia con bambini piccoli e unico reddito del marito, in affitto in un appartamento di modeste dimensioni, è arrivata una bolletta di 1.986 euro. Molti pensionati, con una pensione di mille euro, si rivolgono a noi disperati per un consiglio. Le giovani coppie difficilmente riescono a pagare luce e gas. Indipendentemente dalle cause belliche, è evidente che sia in corso da tempo una forte speculazione sui prezzi ed una crescente situazione di molti che irregolarmente ne approfittano. Non a caso il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi unitamente ad Arera hanno richiamato, nei mesi scorsi, le maggiori compagnie fornitrici e richiesto documentazione al fine di giustificare le richieste economiche spesso esorbitanti. UGCons, nonostante l’attività di sorveglianza, registra una pratica al limite dell'ingannevole, di alcune compagnie, che il Codice del Consumo vieta. UGCons si è attivata ed ha inviato tali rimostranze al Garante per la Sorveglianza dei Prezzi per segnalare tali situazioni, al limite del paradosso, affinché possa verificare situazioni di illegittimità ed eventualmente sanzionare i responsabili».