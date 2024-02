Frutta e verdura, «rincari fino al 563% lungo la filiera»: la denuncia di Cia Padova

Il caso più eclatante è quello del cavolo cappuccio: all’imprenditore agricolo vengono riconosciuti 30 centesimi al chilo, mentre sugli scaffali dei supermercati si trova a 1,99 euro al chilo (prezzo medio), per un rincaro del 563%. Per le patate, invece, all’agricoltore viene riconosciuto 1 euro al chilo, quando nei market vengono vendute ad un prezzo medio di 3,60 euro al chilo (+260%). Per quanto riguarda le carote, al produttore vanno 70 centesimi al chilo, ma sono vendute a 1,99 euro al chilo (+184%).

Rincari

Commenta Cia Padova: «La lista sarebbe infinita: lungo la filiera dal campo alla tavola si verificano dei rincari che talvolta risultano difficili da intercettare». In pratica, precisa il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato, «fatto 100 il prezzo finale di un prodotto, quello cioè che viene pagato dai consumatori per l’acquisto, all'agricoltore rimane, se è tanto, il 10%. Non solo: attualmente produrre un litro di latte costa tra i 55 e i 60 centesimi al litro, tuttavia agli allevatori vengono riconosciuti 52 centesimi al litro. In pratica stanno lavorando in perdita». Questi sono solo alcuni dei motivi che hanno fatto scattare la mobilitazione generale di Cia, partita con la grande manifestazione che si è tenuta lo scorso 26 ottobre a Roma. «Ora intendiamo tenere il punto - aggiunge il presidente - portando avanti le legittime richieste dei produttori. Fra le altre questioni sul tavolo, urge una vera applicazione del Decreto Legislativo 198 dell’8 novembre 2021 sulle pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Ovvero, va istituita a livello nazionale la figura di un ente in grado di controllare, ed eventualmente sanzionare, tutte quelle azioni che danneggiano il mercato agroalimentare; come, ad esempio, la vendita di un prodotto palesemente sottocosto. Serve, inoltre, snellire la burocrazia relativamente ai contributi della Pac, Politica agricola comune, incagliati dalla miriade di nuove regole introdotte dalla riforma. In ultima analisi, è necessario rimettere al centro l’agricoltura e gli agricoltori, i quali, peraltro, rimangono i primi custodi dei nostri territori. Senza il comparto del primario il nostro tessuto socioeconomico è destinato a soccombere».