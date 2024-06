Rinnovato il contratto di lavoro dei pubblici esercizi: ai dipendenti 200 euro in più in busta paga

Dopo un’impegnativa negoziazione, è stato firmato da Fipe (a Padova rappresentata da Appe) e dalle organizzazioni sindacali il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo. Il contratto è stato sottoscritto, oltre che da Fipe, anche da Legacoop Produzioni e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci-Servizi.

Le novità

Scaduto il 31 dicembre 2021, il Ccnl interessa a livello nazionale oltre 300mila imprese e si applica a oltre un milione di lavoratori. Sono circa 3.000 i pubblici esercizi che a Padova applicano il Ccnl Fipe a favore di circa 15.000 lavoratori dipendenti. Tra le principali novità, l’aumento in busta paga di 200 euro a regime (la prima tranche di aumento scatta già con la busta paga di giugno), il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una durata di tre anni e mezzo, con scadenza il 31 dicembre del 2027.

Rinnovo

«Il rinnovo del nostro contratto di lavoro - dichiara Federica Luni, presidente Appe Padova - oltre a rappresentare un risultato importante in vista dell’ormai imminente avvio della stagione estiva, è anche un segnale di responsabilità nei confronti dei nostri collaboratori, che possono adesso contare su un aumentato potere d’acquisto. Dopo aver subito lo shock del post pandemia il settore si sta riprendendo e questo è un segnale importante per contribuire a rafforzare l’attrattività di un ambito produttivo che, con oltre 54 miliardi di euro di valore aggiunto a livello nazionale, costituisce uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy, rappresentando il 13% del PIL nazionale. Abbiamo stimato che i datori di lavoro padovani riverseranno nei prossimi anni sul tessuto economico locale un importo complessivo di circa 50 milioni di euro, contribuendo allo stimolo dei consumi e al rilancio economico complessivo della nostra provincia».

Contratto di lavoro

Le parti hanno inoltre previsto una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta. Sono state rafforzate inoltre le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza. «Sono tutte misure importanti - sottolinea Luni - che dimostrano l’attenzione delle imprese verso le persone che operano nel settore, che svolgono un lavoro impegnativo e determinante per fare dell’Italia, del Veneto e di Padova un fiore all’occhiello dell’offerta turistica nazionale e internazionale». Nei prossimi giorni, appena sarà pubblicata la versione definitiva del Ccnl, Appe terrà un incontro informativo per illustrare alle imprese tutte le novità. Nel frattempo, per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione al tel. 049.7817222 - email appe@appe.pd.it

Pubblici esercizi

I numeri dei pubblici esercizi di Padova e provincia