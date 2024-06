Rinnovati gli organi sociali del comitato “Avvocati per la Negoziazione”, confermata alla presidenza l'Avv. Anna Ferrari Aggradi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Comitato “Avvocati per la Negoziazione”, sodalizio forense attivo a Padova dal 2014 con lo scopo di promuovere la cultura della negoziazione quale valido strumento di definizione stragiudiziale delle controversie, accanto agli altri offerti dall’ordinamento giuridico ed in alternativa a quello giurisdizionale, ha rinnovato nei giorni scorsi i suoi organi sociali. In occasione dell’Assemblea tenutasi il 27 maggio, in modalità mista con la partecipazione di numerosi aderenti in presenza e da remoto, sono stati infatti eletti all’unanimità i nuovi componenti del Consiglio nelle persone degli avvocati Roberta Amati, Daniela Barbieri, Bruno Bellisai, Anna Ferrari Aggradi, Marco Grasselli, Miriam Panizza, Nicoletta Salvadori, Valentina Saviello, Raffaella Schiavo, Franca Visonà, tutti del Foro di Padova e di Paola Catania, del Foro di Palermo.

I neo eletti, nella loro prima riunione, hanno quindi provveduto a nominare il Direttivo confermando convintamente la fiducia per un nuovo triennio alla Presidente uscente Avv. Anna Ferrari Aggradi.

La nuova Vice Presidente sarà invece l’Avv. Raffaella Schiavo. Nominati poi due tesorieri - che collaboreranno tra loro nello svolgimento dell’incarico - nelle persone della stessa Raffaella Schiavo e dell’Avv. Bruno Bellisai. Si occuperà della segreteria l’Avv. Roberta Amati. Le Avv.te Valentina Saviello e Franca Visonà si occuperanno invece dell’aggiornamento del sito insieme al già Presidente Avv. Vittorio Vangelista che curerà la pubblicazione on line dei contenuti.

L’Avv. Marco Grasselli terrà i rapporti con l’Ordine degli Avvocati di Padova e si occuperà dell’accreditamento degli eventi formativi.

Le Avv.te Nicoletta Salvadori, Daniela Barbieri, Miriam Panizza, Roberta Amati e Paola Catania si dedicheranno a sviluppare i migliori contatti e le migliori collaborazioni con altre realtà associative e accademiche già presenti nel territorio locale e nazionale.

L’Avv. Paola Catania si occuperà anche della comunicazione.

I componenti dell’Esecutivo saranno l’Avv. Anna Ferrari Aggradi, l’Avv. Raffaella Schiavo, l’Avv. Daniela Barbieri, l’Avv. Nicoletta Salvadori e l’Avv. Marco Grasselli.

Tutti i consiglieri hanno dato la propria disponibilità agli incarichi e alle deleghe con vero entusiasmo, condividendo il comune obiettivo di portare la cultura della mediazione nei maggiori ambiti possibili.

Ringraziando gli uscenti Avv.ti Maria Augusta Ravagnan, Laura Tedesco, Silvia Fante, Antonella Tosetto, Cristina Broggin e Silvia Zanon Santon che insieme al già vice Presidente, nonché fondatore, Marino Bortolami, molto si sono impegnati in questi lunghi anni, il Comitato si ritroverà prossimamente per festeggiare il decennale dalla sua costituzione con un evento aperto a colleghi, magistrati, docenti, amici e sostenitori.