Ripartono i Navigli: da Pasquetta fino a luglio lo spritz viaggia tra cultura e solidarietà

Cultura e solidarietà oltre che a tantissimo divertimento, con già una trentina di appuntamenti in scaletta che vanno dallo Spritz World record alle partitissime dell’Italia impegnata ai campionati europei di giugno, ma anche notti della salute con la Fondazione Foresta Onlus, la Croce Rossa Italiana, il Cuamm - Medici con l’Africa e da quest’anno anche il Canile di Rubano. «Crediamo che chi pensa al Naviglio solo come posto del divertimento sia rimasto qualche anno indietro - puntualizza Nicola Zoppelletto, portavoce dei sei baristi che animano gli otto chioschi del boulevard alberato tra istituti universitari e Piovego - il divertimento c’è, ci sono le animazioni artistiche e la buona musica ma c’è soprattutto uno spazio vivo fruibile per questo pezzo di Padova giovane dalla mattina alla mezzanotte. Qui gli studenti fanno ciò per cui sono venuti a Padova: preparano gli esami in quella che diventa la più grande aula studio della città, e dalle 18 si divertono in maniera responsabile, sotto lo sguardo attento dei nostri addetti alla sicurezza. Siamo molto contenti di aver vista riconosciuta la nostra serietà vincendo il bando che ci permette di dire che saremo qui per altre quattro edizioni a partire da questa, ma non ci accontentiamo ed anche quest’anno abbiamo apportato ulteriori migliorie alla nostra organizzazione».

La convivenza con i residenti

Tra queste le barriere anti rumore per rendere la convivenza tra la rassegna estiva e il quartiere ancora più tranquilla e una partnership con Giorgio Chinea Canale, curatore e gallerista d’arte che darà vita ad una serie di appuntamenti dal titolo suggestivo: “Ciarle al Fiume o le inutili interviste”. «Il Naviglio inizia il lunedì di Pasquetta e finisce centoventidue sere dopo a fine luglio. C’è spazio per la musica, i laboratori letterari e le performance artistiche - spiega Andrea Oreste, art director della rassegna che per altri 4 anni sarà gestita dagli imprenditori che hanno vinto il bando e che hanno gestito la rassegna nel post covid - come avvenuto lo scorso anno ci sarà anche spazio per ospiti di caratura nazionale e rinnoviamo il nostro impegno al fianco di Cuamm- Medici con l’Africa, Città della Speranza, Casa Priscilla e Viviautismo». E proprio quest’ultima associazione sarà la prima a farsi conoscere la sera di mercoledì 3 aprile, in occasione del primo mercoledì universitario del Naviglio 2024 che sarà anche occasione per una raccolta fondi organizzata assieme all’associazione presieduta da Flavio Baretta.

Orari

Il Naviglio apre tutti i giorni da lunedì 1 aprile a mercoledì 31 luglio dalle 18 a mezzanotte durante la settimana e due ore in più nel weekend. Si snoda in otto chioschi, due specializzati in street food e sei bar. In totale l’indotto della manifestazione garantisce ogni anno la creazione di 40 posti di lavoro.