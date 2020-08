Pozzonovo: al via la riapertura dei plessi scolastici in sicurezza

«Il 24 agosto a Pozzonovo riparte il nido con l'inserimento per i più piccoli, i bimbi alla primissima iscrizione. Il 1° settembre esordirà anche la scuola materna. Intanto dal 24 agosto e fino al 4 settembre ripartono i centri estivi per i ragazzi di elementari e medie, ulteriore servizio alle famiglie che lavorano anche in questa seconda parte di estate», a spiegarlo è il sindaco Arianna Lazzarini.

Pronti per la scuola

«Li abbiamo voluti e organizzati nella versione "Siamo pronti per la scuola", con uno specifico percorso didattico, in considerazione del fatto che gli studenti mancano da scuola da febbraio. Saranno a Villa Centanini, sanificata e adeguata per la sicurezza dei ragazzi; le rette sono ulteriormente agevolate. Per i servizi d’infanzia abbiamo approvato in settimana l’accordo con l’Ente gestore mantenendo lo stesso piano tariffario senza costi aggiuntivi, nonostante l’emergenza Covid richieda sanificazione quotidiana e ulteriori prescrizioni che comporterebbero maggiori esborsi».