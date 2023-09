Ripartono le limitazioni al traffico: con polveri sottili alte scatta lo stop alle Euro 5

Ripartono le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dall'1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, in tutto il territorio comunale. Le misure vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai bollettini Arpav sui dati di concentrazione misurati e previsti di PM10. Il livello può variare sulla base del bollettino Arpav che viene emesso il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino. Le limitazioni sono previste dal pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Regione Veneto, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della Commissione Europea, per il superamento dei valori di PM10 in diverse zone d'Italia, inclusa la Pianura Padana.

Le altre misure

Le misure adottate dal Comune di Padova riguardano le limitazioni del traffico, le limitazioni degli impianti termici e le combustioni all'aperto. Sono inoltre previste sette domeniche ecologiche, una al mese, nelle seguenti date: 08/10/2023, 05/11/2023, 03/12/2023, 28/01/2024, 25/02/2024, 24/03/2024, 21/04/2024, con limitazione della circolazione ai veicoli a motore nel centro storico. Nei prossimi giorni verranno firmate dal sindaco le ordinanze e dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024, in tutto il territorio comunale, verranno applicate le limitazioni previste, sulla base dei tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) definiti dai bollettini Arpav sulla base dei dati di concentrazione misurati e previsti di PM10.

MoVe In

Nell’ordinanza del Comune di Padova anche quest’anno sarà prevista la deroga per i cittadini aderenti al progetto "MoVe In", per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione. Si tratta di un’iniziativa che consentirebbe a chi utilizza l’auto per brevi e sporadici spostamenti di poter essere esente dal blocco: su questi veicoli potrà infatti essere installata, su base volontaria, una “scatola nera”, ovvero un dispositivo capace di misurare i km percorsi. Il servizio è già operativo da alcuni anni in altre regioni e, in attesa dell’attuazione da parte della Regione Veneto, il Comune di Padova ha ritenuto di inserire la deroga nell’ordinanza per agevolare la conoscenza e la fruibilità per i cittadini non appena diverrà operativo.

Le parole dell'assessore Ragona

L’assessore all’ambiente Andrea Ragona commenta: «Le impostazioni delle limitazioni per il contenimento dell’inquinamento sono le stesse dello scorso anno, salvo alcuni piccoli aggiustamenti. In quest’occasione però mi preme sottolineare il fatto che i dati sull’inquinamento nella nostra città mostrano un trend in miglioramento. Se guardiamo le serie storiche dei numeri e osserviamo la tendenza generale degli ultimi 10 o 20 anni, registriamo sia un abbassamento del livello medio annuale di concentrazione di PM10 e PM2.5 che un abbassamento del numero di giornate di superamento dei livelli di inquinamento consentiti, che ricordiamo è di 50µg/m3. È infatti la prima volta nella storia recente in cui avviamo una nuova stagione di limitazioni senza aver già raggiunto il numero di 35 giorni di sforamento alla centralina di riferimento della Mandria. Penso sia molto importante soffermarsi su questo, perché mi preme far passare ai cittadini il messaggio che queste misure, che portano con loro anche dei sacrifici, stanno dando dei risultati tangibili. Certo, questi risultati non sono assolutamente sufficienti, ma se ci limitiamo all’allarmismo otteniamo di far considerare inutili queste come altre misure. Se vogliamo sconfiggere l’inquinamento dobbiamo agire su tutti i fronti: traffico, agricoltura, industria, riscaldamenti, ma credo ci sia una grandissima sensibilità oggi sul tema dell’inquinamento e su tutte le questioni correlate come la salute, la qualità dell’aria o la mobilità sostenibile. Questo è importante ed è la spinta a farci lavorare sempre più in questa direzione, anche in attesa delle nuove indicazioni da parte dell’Europa»