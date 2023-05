Ripartono le visite al Roseto di Santa Giustina, Bressa: «Tra i luoghi più incantevoli di Padova»

Un percorso emozionante dedicato alla bellezza della natura, tra intensi profumi, colori e scorci suggestivi sulla città. È ciò che regalano le visite guidate al Roseto Comunale di Santa Giustina, che – dopo la pausa invernale – riprendono il prossimo 10 maggio, per proseguire per tutto il mese nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica secondo il seguente calendario:

10 maggio ore 17

13 maggio ore 9,45, ore 11 e ore 17

14 maggio ore 9,45 e ore 11

17 maggio ore 17

20 maggio ore 9,45, ore11 e ore 17

21 maggio ore 9,45 e ore 11

24 maggio ore 17

27 maggio ore 17

28 maggio ore 9,45 e ore 11

Le visite

Le visite, tenute dall'associazione "Cose in Comune", con il contributo del Comune di Padova, hanno la durata di circa un'ora e sono gratuite. Permettono di esplorare il bellissimo sito comunale dedicato alle rose, realizzato nel 2008 sul bastione cinquecentesco di Santa Giustina non lontano dalla Basilica omonima: una sorta di giardino segreto in pieno centro storico, in cui è possibile ammirare tantissime varietà diverse di rose, ognuna con le proprie caratteristiche di colore, profumo, grandezza, fascino. La visita guidata prevede un’introduzione generale sulla storia della rosa, un percorso storico-botanico che ne mette in evidenza l'evoluzione nel corso del tempo e un percorso sensoriale che sottolinea il rapporto della rosa con i nostri sensi.

Bressa

L’assessore al Verde Antonio Bressa commenta così l’iniziativa: «Il Roseto di Santa Giustina è un luogo incantevole che ci impegniamo a valorizzare a far conoscere sempre di più attraverso le visite guidate promosse anche grazie al sito di destinazione turistica. In questo tratto di mura cinquecentesche la storia di Padova incrocia con la magia della fioritura delle rose per offrire un'esperienza unica». La partecipazione alle visite è gratuita ma è indispensabile la prenotazione da effettuarsi telefonando al numero 342-5792114 (no sms e WhatsApp) nei giorni feriali dalle 14:30 alle 16:30. Ogni turno di visita ha una disponibilità massima di 20 partecipanti e per tutti il ritrovo è al Roseto, in via Michele Sanmicheli 65, dieci minuti prima dell’inizio della visita.