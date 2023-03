Bilancio imprese artigiane, ripresa in stand by: variazioni percentuali positive solo per pochi Comuni

Se il 2021 era stato caratterizzato da un ritrovato slancio delle attività imprenditoriali in gran parte

d’Italia, nel 2022 la situazione si è stabilizzata registrando tuttavia, in qualche caso, un lieve calo del numero delle imprese attive. Ciò emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione Veneto su dati Infocamere, dai quali si evince che nel territorio nazionale le imprese artigiane hanno subìto una riduzione, partita dal 2018 e protrattasi fino al 2022 passando dalle 1.300.351 alle 1.265.945 aziende.

Decremento

Questo decremento è stato riscontrato anche più a livello territoriale: in Veneto,

ad esempio, in cinque anni si è verificato un calo di 4.845 unità (126.741 nel 2018 - 121.896 nel

2022). Molto più lieve, invece, è stata la variazione di imprese attive in provincia di Venezia (-223) e

nel Portogruarese (-28). L’elaborazione di Confartigianato-Imprese Veneto Orientale e Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia, su dati Infocamere, attesta che le aziende artigiane attive nel Veneto Orientale al 31 dicembre 2022 sono 2.371, la maggior parte delle quali appartengono ai settori delle costruzioni, del manifatturiero, dei servizi e dei trasporti. Negli ultimi cinque anni è stato riscontrato un calo del 1,17% (nel 2018 le imprese attive erano 2.399), leggermente superiore rispetto a quello del 2021 (- 0,13%). Quasi tutti i Comuni hanno registrato una variazione percentuale negativa (Fossalta di Portogruaro - 6,96%, Pramaggiore - 6,72%, Cinto Caomaggiore - 4,30%, Portogruaro - 4,05%, Caorle - 3,72%, San Michele al Tagliamento - 2,32% e Teglio Veneto - 1,96%), tranne Concordia Sagittaria (+ 12,33%), Annone Veneto (+ 3,91%), Gruaro (+ 3,75%) e San Stino di Livenza (+ 0,90%).

Siro Martin

«Nel 2021 abbiamo assistito ad una ripresa importante nei confronti del periodo pandemico -

commenta Siro Martin, presidente di Confartigianato-Imprese Veneto Orientale -, mentre nel 2022

abbiamo riscontrato una sorta di stabilizzazione. Dobbiamo, tuttavia, fare ancora i conti con la

tragica guerra che coinvolge Ucraina e Russia, con un indice inflattivo tutt’altro che sotto controllo

e con un intervento forse troppo incisivo delle banche centrali a valere sui tassi di interesse, con

evidenti ripercussioni sul credito alle imprese. Vi è sempre più la necessità di tornare ad affermare

il ruolo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, anche per riuscire a reperire nuova

manodopera specializzata, carente in modo trasversale in tutti gli ambiti lavorativi».