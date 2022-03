Ciak, si gira al Portello: cominciano le riprese della commedia noir di Mario Chiavalin

Si spostano a Padova dal prossimo 8 marzo le riprese del film “La banda del Buffardello e il Manoscritto di Leonardo da Vinci” del regista trevigiano Mario Chiavalin (“Elton John a Venezia”, “Giuseppe Taliercio - I giorni del sequestro”, “Olocausto del silenzio”, “Italian Business”) su sceneggiatura del giornalista e scrittore Luca Ar naù (“Le dieci chiavi di Leonardo” per Newton Compton Editori, autore della serie tv “Italians, i grandi italiani nella storia” su Chili TV).

Le riprese

Dopo un mese di riprese a Milano, Padova sarà la seconda location principale della pellicola che girerà nella zona del Portello all’interno di una rivendita di panzerotti, street food iconico all’interno della storia raccontata dalla pellicola. Il cast comprende attori come Pippo Franco, Umberto Smaila, Maurizio Mattioli, Max Cavallari dei Fichi d’India, Loretta Micheloni, Salvatore Misticone, Rudy Smaila, Tatiana Previati e Cesare Ragazzi. Si tratta di una commedia noir che racconta la genesi di una divertente truffa internazionale. la creazione di un falso manoscritto leonardesco da parte di un gruppo di anziani amici, capaci di ingannare i più grandi esperti con un vero capolavoro. «Questa è una storia di persone sconfitte. Sconfitte dalla vita, dall’amore, da sogni non realizzati e solo sfiorati - spiega il regista Mario Chiavalin - Da un’età che avanza inesorabile e che porta verso l’oblio. Persone che, grazie a una truffa ingegnosa e a un pizzico di fantasia, riusciranno a esaudire i loro desideri nascosti, a vincere e a vivere un sogno. E grandi attori della commedia all’italiana come Pippo Franco, Smaila e Mattioli sono qui chiamati a una grande prova d’autore, per una storia capace di far ridere e di commuovere allo stesso tempo».