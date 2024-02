Torna in funzione da lunedì l'autovelox abbattuto nell'Alta da Fleximan

Aveva forse rappresentato il caso più eclatante vista la presenza di un cartello con la "rivendicazione" del gesto ("Fleximan sta arrivando"). Dopo meno di un mese, però, tutto è pronto a tornare alla normalità: in seguito all’evento vandalico occorso nelle scorse settimane ai danni di un autovelox collocato nel territorio di Villa del Conte, la polizia locale del Camposampierese, cui compete la gestione della sicurezza e della sorveglianza nei dieci Comuni della Federazione, ha provveduto a ripristinare il dispositivo.

Autovelox

Il nuovo autovelox tornerà in funzione a partire da lunedì 19 febbraio lungo la provinciale del Piovego a Villa del Conte. Commenta il presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, Sarah Gaiani: «A partire da lunedì prossimo tornerà in funzione l’apparecchiatura: una scelta dettata sia dalla volontà di far prevalere in senso di legalità sia di scoraggiare comportamenti scorretti, in primis l’alta velocità alla guida. Nel frattempo, mi auguro che presto sia individuato chi si è reso responsabile della distruzione dell’autovelox e punito per quello che ha fatto».