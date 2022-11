Comune di Padova, Ater e Ase rigenerano 580 alloggi con il Superbonus

Un’operazione di riqualificazione senza precedenti: è quella che Comune di Padova, Ater e Ase - AcegasApsAmga Servizi Energetici Spa - hanno fatto partire nelle scorse ore.

Alloggi

È stato infatti firmato il contratto di partenariato pubblico privato relativo al progetto di riqualificazione e l’efficientamento energetico di 580 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune e la cui gestione è affidata all’Ater di Padova. L’intervento, che prevede un investimento di circa 26 milioni di euro, sarà realizzato grazie al Superbonus 110%. Il progetto riguarderà 71 edifici, realizzati tra il 1930 e il 1997 e distribuiti nella città di Padova. I lavori, che inizieranno nel mese di gennaio e si concluderanno entro l’anno, prevedono l’isolamento termico a cappotto, la coibentazione della copertura e del sottotetto, la sostituzione degli infissi negli edifici più vetusti e l’eventuale installazione dell’impianto fotovoltaico. Si stima che il risparmio energetico annuo generato per ogni famiglia corrisponderà a circa il 30%.

Ater

Dichiara l'assessora alle politiche abitative del Comune di Padova, Francesca Benciolini: «Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra enti, che ha permesso di arrivare ad un traguardo che non era affatto scontato. La determinazione e l’accuratezza con cui è stato seguito tutto il processo dai nostri uffici, oltre che da ATER e ASE, hanno permesso di perseguire l’obiettivo comune di mettere a disposizione dei cittadini e delle cittadine sempre più alloggi: case efficienti, con un basso impatto ambientale e costi di spese ridotti, perché l’edilizia residenziale pubblica sia prima di tutto un luogo dove si vive bene». Aggiunge Tiberio Businaro, presidente di Ater Padova: «La collaborazione tra ATER Padova e Comune, regolata da una apposita convenzione, ha permesso di usufruire del Superbonus 110%, dal quale, come è noto, i Comuni sono esclusi per legge” dichiara il Presidente dell’ATER di Padova, Tiberio Businaro “è un risultato significativo che oltre a riqualificare parte del patrimonio ERP, determinerà dal punto di vista economico una diminuzione delle spese domestiche, aspetto sicuramente determinante in questo particolare momento». Il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è stato redatto da ASE. La società seguirà l’appalto anche per i successivi 7 anni, occupandosi della manutenzione degli impianti e delle parti comuni, fornendo dunque una garanzia costante sui lavori effettuati. «Un risultato importante, che ci rende particolarmente orgogliosi. La riqualificazione energetica nell’edilizia popolare è stata possibile grazie alla normativa del 110% e dello sconto in fattura che abbiamo integrato all’interno dei progetti di riqualificazione costituita da cappotti, infissi ed impianti fotovoltaici - spiega Giorgio Golinelli, amministratore delegato di ASE (AcegasApsAmga Servizi Energetici). Il tutto portando grandi benefici all’ambiente e diminuendo le emissioni, fattori fondamentali per costruire un futuro sostenibile delle nostre città. Un obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione con Ater ed il comune di Padova, con cui abbiamo condiviso il known-how derivato da anni di esperienza nel settore e lo sviluppo di continui progetti di ricerca e innovazione tecnologica».