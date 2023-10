Ex area Valli, lavori quasi terminati: sabato il taglio del nastro e la festa del quartiere

Sabato 7 ottobre grande festa all'Arcella per l'apertura della piazza verde all'ex area Valli. I lavori a San Carlo sono praticamente terminati e tra una settimana sarà pronto ad ospitare una grande la festa, organizzata dall'amministrazione insieme ad una rete di associazioni pronte ad animare la giornata. Dalle 15 e fino a sera, sono previsti eventi, concerti, laboratori per grandi e piccoli, oltre ai momenti istituzionali con il sindaco Sergio Giordani e il vice, Andrea Micalizzi. Tutto con la regia di Arcella Bella. «Mi piace pensare a questa giornata di festa come l'inizio, come il primo elemento di un grande progetto di riqualificazione che presto vedrà l'area di San Carlo all'Arcella completamente rinnovata - commenta il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Sono sicuro che sarà un esperimento di comunità e finora i segnali sono stati ottimi, perché tutti sono stati coinvolti».