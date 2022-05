Rischio chiusure asili, Lendaro: «Investire nel pubblico per garantire diritto allo studio»

«Priorità alla scuola pubblica, altro che sostegno a quelle private. Questo significherebbe garantire il diritto universale all'istruzione». Parola di Luca Lendaro, candidato sindaco di "Tutta nostra la città" dopo che il sindaco Sergio Giordani e l’assessora Piva avevano lanciato un appello alla Regione perché intervenisse a sostegno degli asili nido e delle scuole dell’infanzia private padovane, in difficoltà per la crisi economica e l’aumento dei costi fissi.

Lendaro

Luca Lendaro: «L’appello di Giordani e Piva non è altro che una mossa elettorale che mira ad assicurarsi un bacino di voti ben specifico, ma non è ciò di cui le padovane e i padovani hanno bisogno - sostiene Lendaro - .Anziché elemosinare fondi pubblici per sostenere i privati, il Comune dovrebbe reperire ed investire fondi per le scuole pubbliche, garantendo così realmente il diritto universale all’istruzione. In Veneto quasi il 70% dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni è nelle mani del privato, spesso confessionale. La lunga tradizione di realtà parrocchiali o gestite da enti religiosi richiamata da Giordani e Piva per giustificare il loro appello, ha sostanzialmente appaltato ai privati una funzione fondamentale delle istituzioni pubbliche, quale è quella educativa, con esiti più che discutibili. A Padova negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia non sono garantite rette accessibili per tutte le famiglie, la domanda di iscrizioni non viene comunque interamente coperta e, infine, in alcuni quartieri non esiste alcuna alternativa all’offerta privata. Padova è inoltre una delle poche città del Nord Italia dove i centri estivi, ad esclusione di circa 250 posti, sono interamente gestiti dal privato, con rette che raggiungono anche i 180 euro a settimana»

La proposta

La proposta di Luca Lendaro e di Tnc, in linea con le indicazioni dei comitati: «La soluzione per mettere mano alle carenze e alle discriminazioni che questo sistema comporta non è aumentare i finanziamenti ai privati, bensì investire in misura molto maggiore nelle strutture pubbliche, se necessario anche rilevando quelle private in crisi - chiude Lendaro - .Si cita spesso il calo demografico come scusa per depotenziare e non aumentare i servizi scolastici pubblici e in generale i servizi alle famiglie. Questo è un grave errore e, piuttosto, per invertire anche la tendenza al calo delle nascite l'unica soluzione è più welfare e più servizi pubblici di sostegno alle famiglie. Uno degli impegni programmatici di Tutta Nostra la Città sarà dunque quello di portare servizi educativi 0-6 pubblici in ogni rione e in ogni quartiere di Padova»