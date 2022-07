Risolta la querelle tra proprietari dei cani e famiglie nel parco di Pontevigodarzere

Siamo in via Cortivo, dove ormai si erano create vere e proprie faide tra chi portava i bambini e chi gli amici a quattro zampe

A spiegare come sono andate le cose l'assessore al verde, Antonio Bressa: «Ho visitato il parco, incontrato tutte le parti e concordato con il sindaco una soluzione che tenga conto delle diverse esigenze emerse. Interlocuzioni sono già in corso con i privati per arrivare a una soluzione il più velocemente possibile».