Sono in arrivo quasi 5 milioni di rimborsi per risanare i bilanci dei comuni nel Padovano

A coprire gli ammanchi dei bilanci comunali veneti arrivano 61 milioni di euro dallo Stato, di cui 4,8 milioni di euro spettano al Padovano.

I rimborsi

Secondo i dati della Fondazione Think tank Nordest, il comune di Padova riceverà 1,5 milioni di euro, Abano 2,1 milioni e Montegrotto 900 mila euro. «È fondamentale che i Comuni utilizzino queste risorse per interventi specificatamente dedicati al turismo - sostiene Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think tank Nordest - perché l’imposta di soggiorno è un’imposta di scopo istituita proprio per sostenere questo settore. Grazie a questi fondi statali, quindi, i Comuni potranno proseguire il proprio piano di investimenti nel settore turistico. Al tempo stesso, potranno valutare anche un piano di risarcimenti o esenzioni per gli operatori. Se invece lo stanziamento di queste risorse fosse utile solo per consentire ai Comuni di coprire le perdite - conclude Ferrarelli - verrebbero completamente snaturate le finalità originarie dell’imposta di soggiorno». La maggiore quota di aiuti è andata al Veneziano, con 39,4 milioni di euro di ristori mentre oltre 12 milioni di euro spettano ai Comuni della provincia di Verona.