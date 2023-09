Assegnati i lavori per proseguire i lavori al Selvatico, lo storico liceo verso la rinascita

È stata individuata – tramite bando di gara – l’impresa che si occuperà del secondo stralcio del restauro conservativo e ristrutturazione del liceo artistico “Pietro Selvatico”. Si tratta della F.lli Ferrara, la medesima che sta già lavorando al primo lotto di lavori. L’obiettivo di questo secondo intervento, diverso da quello del primo lotto, concentrato sulla parte monumentale, è la ristrutturazione e l’ampliamento del corpo prefabbricato risalente agli anni Sessanta che, in seguito alla demolizione del padiglione Est (anni ‘50) realizzata nel primo stralcio, andrà a connettersi con il corpo storico. Opere del valore complessivo di 5,4 milioni di euro per un progetto particolarmente complesso, atto a valorizzare il rapporto con le mura cinquecentesche, con il Piovego, e con l’edificio storico, andando a ridefinire la connessione tra i due corpi dell’istituto.

Il nuovo edificio

Il nuovo edificio sarà collegato alla storica struttura dell’Ex Macello per mezzo di un foyer, con ascensore e una scala elicoidale per i collegamenti verticali. Al piano stradale saranno presenti i laboratori di scultura e oreficeria con vista sul Piovego e luce adeguata. La struttura vede anche la realizzazione di un piano primo per ospitare un Auditorium per 99 persone anch’esso con vista privilegiata sul Piovego, utilizzabile dalla scuola come aula magna (attualmente ne è sprovvista), che come spazio usufruibile anche dalla comunità padovana per lo svolgimento di conferenze. Il piano primo sarà di collegamento al primo piano della “Torretta” – in cui sarà la nuova ubicazione del lascito del Prof. Egidio Meneghetti, nonché della Biblioteca Storica. Dalla sala conferenze si potrà accedere ad una terrazza dal quale si potrà godere di un panorama caratteristico.