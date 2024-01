Scuole sicure, approvati dalla Provincia tre progetti di ristrutturazione di istituti superiori

Tra gli ultimi decreti firmati dal presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, sono stati approvati e inseriti nella programmazione delle opere per il 2024 tre progetti di ristrutturazione e messa in sicurezza di edifici scolastici, per un investimento totale di circa 1,2 milioni di euro. I progetti prevedono interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi al fine di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli edifici scolastici interessati.

Duca degli Abruzzi

Il primo progetto riguarda la ristrutturazione e messa in sicurezza degli uffici e della portineria presso la sede professionale dell'Istituto Agrario "Duca degli Abruzzi" di Padova, con un investimento di 149.900 euro. Il progetto comprende il consolidamento delle fondazioni e delle pavimentazioni, nonché la riparazione e messa in sicurezza delle murature perimetrali. Verranno eseguiti anche lavori di manutenzione straordinaria, che includono lo sgombero dei locali dal mobilio e attrezzature varie, l'iniezione di resina espandente lungo il perimetro delle fondazioni e sulle pavimentazioni, il ripristino della pavimentazione danneggiata e la chiusura delle fessurazioni residue sulle murature divisorie interne. Inoltre, verrà effettuata la pitturazione interna di tutti i locali.

Einaudi

Il secondo progetto approvato riguarda la bonifica delle pavimentazioni interne dell'Istituto Tecnico Commerciale "Einaudi" di Padova. Le pavimentazioni, costituite da piastrelle in vinile amalgamato con piccole quantità di amianto, si trovano nella zona in cui si trovano l'aula magna, gli uffici di presidenza e segreteria, la biblioteca e alcuni laboratori. Considerando la pericolosità delle fibre di amianto che potrebbero disperdersi nell'aria durante i lavori, i locali verranno confinati staticamente e dinamicamente mediante filtri a depressione prima di procedere alla rimozione del pavimento e della colla sottostante, anch'essa contenente fibre di amianto. Successivamente, verranno posati nuovi pavimenti in Pvc e saranno tinteggiate pareti e soffitti. Gli ambienti verranno restituiti all'Istituto solo dopo che i campioni di analisi dell'aria indicheranno l'assenza di fibre di amianto disperse nell'aria. L'investimento totale previsto per questo progetto è di 395mila euro e i lavori saranno eseguiti durante la chiusura estiva della scuola.

Magarotto

Infine, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione complessiva dell'edificio scolastico ex Cmpp Magarotto, con un investimento di 700mila euro. Questo progetto, molto complesso, prevede l'adeguamento antincendio, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione dei percorsi esterni dell'immobile. «Tutti questi interventi - afferma il consigliere con delega all'istruzione e Edilizia scolastica, Alessandro Bisato - sono di media e grande importanza, e dimostrano la capacità della Provincia di progettare e finanziare immediatamente, con l'inizio del nuovo anno, ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e adeguamenti per rendere le nostre scuole più sicure e fruibili»