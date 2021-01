Cittadella di via Masini, la Camera di Commercio dà il via alla ristrutturazione

I locali al piano terra della Cittadella di via Masini di proprietà della Camera di Commercio saranno presto ristrutturati per la cifra di 1,8 milioni di euro. L’obiettivo è allettare i prossimi affittuari.

La ristrutturazione

L’ente camerale ha deciso di sistemare i locali che al momento sono al grezzo (acquistati nel 1998) per creare un grande open space che poi l’affittuario potrà arredare a piacimento. Si tratta di uno spazio di 1.874 metri quadri e 17 posti auto e il costo dell’affitto si aggira intorno ai 211 mila euro l’anno. Gli interventi di ristrutturazione riguarderanno principalmente i servizi igienici, i soppalchi e i controsoffitti, gli impianti di illuminazione e di sicurezza, l’impianto antincendio e quello di climatizzazione. «In questo momento il presidente ritiene indispensabile procedere alla realizzazione della ristrutturazione dei suddetti immobili – si legge nella determinazione presidenziale del presidente Antonio Santocono che dà il via alle procedure – per consentirne l’utilizzo per finalità camerali o comunque in ossequio alla necessità di accelerare gli investimenti pubblici che possano rilanciare l’economia locale, anticipatamente e anche indipendentemente rispetto all’esito della procedura di ricerca di un conduttore dell’immobile. La realizzazione dell’opera in tempi più rapidi consente di produrre sul territorio i benefici derivanti dall’iniziativa che verrà avviati nei locali affittati e di rendere comunque l’immobile più appetibile e facilitarne la locazione». I lavori dovrebbero essere ultimati nel 2022.