Sanità, aumento degli stipendi per il personale padovano: la rivendicazione dei sindacati

«Le scriventi organizzazioni sindacali aziendali della dirigenza medica e sanitaria esprimono soddisfazione per il nuovo accordo sulla retribuzione degli incarichi da poco firmato in Azienda Ospedaliera di Padova. Tengono tuttavia a precisare che il percorso di rinnovo dell'accordo è stato fortemente voluto e definito primariamente dalle stesse organizzazioni in modo unitario, a partire dal primo nuovo accordo firmato nel 2022, di cui quello recente è un'appendice e a cui l'Azienda si è solo adeguata»: inizia con queste parole la rivendicazione delle organizzazioni sindacali Anaao Assomed, Aaroi Emac, Fp Cgil Padova, Cisl Fp Padova e Uil Fpl Padova sul ritocco al rialzo degli stipendi del personale medico-sanitario in Azienda Ospedaliera.

La rivendicazione

Aggiungono i rappresentanti dei sindacati: «Fu infatti l'accordo del 2022 a rappresentare la svolta "epocale", nato dal rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dopo un decennio di stallo, e con l'introduzione di nuove risorse nazionali e regionali, quindi perfezionato con l'ulteriore incremento - seppur minore - introdotto dal nuovo Ccnl in vigore da gennaio. Siamo soddisfatti che l'Azienda pubblicizzi il rinnovo dell'accordo firmato con i sindacati, ma va anche ricordato che all'incremento di risorse deve necessariamente conseguire un tempestivo e regolare processo di assegnazione degli stessi incarichi per valorizzare le carriere e impedire le dimissioni, compresi i primariati ospedalieri vacanti, con medici supplenti per anni, cosiddetti "facenti funzione" - fino a pochi mesi fa; questo aveva infatti creato residui per milioni di euro, corrispondenti di fatto a incarichi mai assegnati. La verità ha infatti più facce, poco chiarite da frequenti dichiarazioni apparse sulla stampa e non affatto legate a un mero aspetto economico: il problema padovano non era solo l'esiguità di risorse ma, di fatto, il blocco delle carriere imposto dall'inerzia di precedenti amministrazioni. Per questo le organizzazioni sindacali hanno fortemente preteso e ottenuto negli ultimi anni non solo il rinnovo degli accordi, ma anche la progressiva assegnazione di numerosi incarichi. Ora si è inoltre ottenuto l'incremento del numero di incarichi di altissima professionalità - come previsto dal vigente Ccnl - e di alta specializzazione, oltre all'introduzione del cosiddetto "ascensore professionale", ossia impedire la presenza di incarichi vacanti favorendone l'assegnazione e quindi la progressione di carriera dal basso verso l'alto. Auspichiamo pertanto che l'Azienda mantenga i propri impegni nella regolare assegnazione di tutti gli incarichi e la fidelizzazione dei propri dirigenti medici e sanitari».