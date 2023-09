Si torna in classe, prima campanella per oltre 38mila studenti. E cambiano gli orari dei bus

Domani, 13 sttembre, inizia il nuovo anno scolastico che terminerà il prossimo 8 giugno, e vedrà interessati

circa 38mila studenti degli Istituti Superiori distribuiti su 37 scuole della provincia di Padova. Il servizio di trasporto pubblico si articolerà su 75 linee per una percorrenza nella giornata feriale invernale scolastica tipo di circa 55mila chilometri e, complessivamente, nel periodo settembre-giugno di circa 12 milioni di chilometri. L'orario invernale che si appresta ad iniziare vedrà alcune modifiche sugli orari e/o sui percorsi del precedente programma di esercizio invernale al fine di accogliere alcune esigenze manifestate dal territorio e/o valutazioni tecniche condivise con il Concessionario Busitalia Veneto. Vengono confermate anche per l'anno in corso le navette scolastiche per i principali Istituti superiori della

Città (Ist. Valle, Severi, Curiel, Marchesi-Boaga, Istituti via Cave, Marconi, Gramsci) e della provincia

Manfredini-Este e Cattaneo-Monselice. Per qualsiasi ulteriore informazione sugli orari è possibile consultare il sito web di Busitalia Veneto S.p.A. al seguente link: https://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/veneto/orari-e-linee.html

Gli auguri di buon rientro del vicepresidente della Provincia

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico, il vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo ha scritto una lettera rivolta agli studenti, che pubblichiamo integralmente.

«Care ragazze e cari ragazzi, vi invio il mio pensiero più affettuoso per l’inizio del nuovo anno scolastico che vi regalerà scoperte, nuove amicizie, vi richiederà impegno, vi presenterà sfide, risponderà a tante domande e tante altre ve ne susciterà. Vi invito ad essere “curiosi cercatori e sognatori folli” come diceva Steve Jobs, perché la curiosità è il presupposto della conoscenza, abbatte i dogmi e apre le menti e l’intelligenza rendendo il pensiero divergente. Per questo vi auguro che possiate esprimere la vostra creatività, il vostro talento, la vostra passione, perché non si studia per la scuola, ma si studia per la vita. Abbiate rispetto di voi stessi, ma anche dei vostri insegnanti perché sono il perno per la crescita dei giovani e della società. Come Provincia saremo al vostro

fianco per rendere gli ambienti in cui studiate luoghi sicuri e confortevoli, ma lavoreremo con impegno su progetti innovativi per arricchire il vostro bagaglio culturale e personale. Vi auguro di cuore, cari ragazzi un buon lavoro e un buon nuovo anno scolastico».

Gli auguri del sindaco Sergio Giordani e dell'assessora Cristina Piva

«Cari ragazzi e care ragazze, anche quest'anno è arrivato il nuovo anno scolastico e ad ogni inizio c'è sempre un po' di timore misto a curiosità e voglia di vivere nuove esperienze. Per alcuni è un percorso già iniziato, per altri sarà l'ingresso in un mondo nuovo che un po' spaventa ma che può arricchire con relazioni e stimoli nuovi.

Pensiamo soprattutto a voi piccoli che entrate per la prima volta nel mondo della scuola primaria. Quanto è importante questo primo passo e quando grande sarà l'impatto che questa esperienza avrà nel vostro animo.

La scuola certo è un luogo di apprendimento e di conoscenza dove si acquisiscono competenze per continuare a formarsi per tutta la vita, ma è anche il luogo dove si fa esperienza del vivere insieme, dove si collabora, ci si accorge degli altri, ci si sostiene a vicenda nelle difficoltà, si prova empatia e solidarietà, ci si confronta con le diverse idee rispettando le posizioni di ciascuno. Insomma è una grande palestra di vita. In questo mondo così ricco di diversità quello che non deve mancare mai è il rispetto: verso il dirigente, gli insegnanti, gli operatori, verso tutti i compagni ma anche per il luogo che vi ospita che dovete sentire come la vostra casa. La scuola è anche il posto dove coltiverete l'amicizia, legame forte che se alimentato adeguatamente saprà accompagnarvi fin nella vita adulta. Care ragazze e cari ragazzi siate sempre persone inclini a pensare con la vostra testa, fondamentale libertà; non agite mai in modo superficiale o secondo pregiudizi ma imparate a sostenere con convinzione le vostre idee accettando quelle altrui qualora le riteniate migliori. Abbiate sempre timore, non già del diverso o del nuovo, ma della violenza sia essa verbale che fisica, dell'indifferenza e della mancanza di umanità e imparate a condividere per sentirvi parte attiva della Comunità Scuola ora e della società poi. Vi auguriamo di cuore un buon anno scolastico».

La lettera a docenti e personale scolastico

«All'inizio di questo nuovo anno scolastico vogliamo rivolgere un augurio speciale a tutti e tutte i/le dirigenti, gli/le insegnanti e agli operatori e operatrici degli istituti comprensivi cittadini - scrivono sempre Giordani e Piva - .Il vostro lavoro è delicato e strategico per la formazione culturale e la crescita umana delle nuove generazioni che devono poter crescere come persone capaci di relazioni e rapporti sociali imparando a comprendere e gestire le proprie emozioni. In questo difficile compito però è necessario avere accanto la famiglia senza il supporto e la fiducia della quale nessun atto educativo può radicarsi e avere successo. Ogni adulto è responsabile dei minori che gli sono affidati e deve esserne consapevole, sia esso familiare che educatore. Occorre quindi una forte intesa e alleanza tra scuola e famiglia per affrontare adeguatamente i temi educativi. Consapevoli dell'importanza del vostro lavoro, del vostro impegno e del vostro senso di responsabilità vi auguriamo un sereno e proficuo anno scolastico».

L’assessora Cristina Piva Il sindaco Sergio Giordani