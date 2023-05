Dalla disperazione al sollievo: ritrovato nel Torinese il furgone rubato alla Canottieri Padova

Disavventura per il team di ragazzi della Canottieri Padova che si trovava nel Torinese per disputare una gara al lago di Candia Canavese: nella notte di ieri, lunedì 22 maggio 2023, qualcuno aveva rubato il furgone sociale che era stato parcheggiato fuori dalla sede dell'Ivrea Canoa Club, in via Dora Baltea.

I fatti

Immediatamente sono partiti gli appelli sui social, tra cui quello del sindaco di Candia, Mario Carlo Mottino, e per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Il veicolo infatti, come riporta TorinoToday, è stato avvistato e rintracciato vicino al cimitero di Cuceglio. Qualcuno, sui social, ha raccontato di essere stato sorpassato dal veicolo, che procedeva a tutta velocità nella strada da Ciconio a Feletto, nella prima mattinata. È probabile, quindi, che si sia trattato di una bravata da parte di qualche "rivale". La società veneta, in ogni caso, ha così potuto continuare il proprio percorso di gara sul lago.