Traffico causa cantieri del tram, Giordani sbotta: «Quanto successo lunedì non si ripeterà più»

Nella mattinata di ieri, lunedì 12 febbraio, la presenza contemporanea di due cantieri legati allo spostamento dei sottoservizi per la realizzazione del tram Sir2 ha mandato in tilt la circolazione nella zona est della città. La presenza del secondo cantiere non era prevista ed è stato purtroppo un errore, causato anche dallo slittamento dei lavori che si dovevano svolgere sabato e domenica a causa della pioggia del fine settimana. Il sindaco Sergio Giordani ha quindi convocato urgentemente tutti i soggetti in ogni modo coinvolti nell’apertura, realizzazione e controllo di questi cantieri per capire esattamente dove il meccanismo di collaborazione e condivisione delle operazioni si è inceppato e fare in modo che situazioni del genere non si ripetano in futuro.

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: «Ovviamente quello che è successo lunedì non si deve ripetere e non si ripeterà, anche perché abbiamo l’umiltà di imparare dai nostri errori. Detto questo è evidente che la strada è quella di dialogare e confrontarsi con tutti i soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione dei cantieri che, e di questo sono certo, hanno come noi l’obiettivo di fare il proprio lavoro cercando di recare il minor disturbo possibile ai cittadini. Abbiamo la massima fiducia nelle loro capacità e ho trovato in tutti loro la massima disponibilità e attenzione per migliorare ulteriormente il lavoro di squadra che già stiamo facendo con successo in tanti altri cantieri in città. Non dobbiamo dimenticare che in questo momento in città son aperti ben 15 cantieri oltre a quelli legati alla realizzazione del tram che sono da soli circa una decina. Una situazione che, se escludiamo l’inconveniente di ieri aggravato anche dal contemporaneo sciopero dei treni e da un meteo che ha indotto molti a prendere l’auto, è stata gestita senza emergenze. Ricordo che ai lavori avviati dal Comune si aggiungeranno in futuro anche quelli dell’Università, quelli per il Nuovo Ospedale e i molti di iniziativa privata. Padova è una città da sempre con un traffico molto intenso, specie sulle arterie radiali di penetrazione, e molti dei lavori che stiamo realizzando andranno a migliorare non poco proprio i problemi di accesso dai comuni limitrofi. Dobbiamo lavorare tutti assieme per affrontare questo periodo complesso, che ci restituirà una città profondamente cambiata in meglio».