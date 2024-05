Sono arrivati i robottini sfalciaerba: partiti da parco Tito Livio presto saranno nelle scuole

A partire da ieri, 30 aprile, al Parco Tito Livio, sono operativi i robot rasaerba del Comune. Una soluzione innovativa e sperimentale adottata dall’amministrazione, che presto potrebbe essere utilizzata per gli sfalci del verde anche nei giardini delle scuole. «Si basa su un accordo tra noi e Università - spiega l'assessore al verde, Antonio Bressa - .L'obiettivo è quello di migliorare il servizio di sfalcio del verde, che così si può fare anche in maniera assolutamente più ecologica. Questo non prevede la sostituzione delle squadre che sono costantemente a lavoro in città, perché lo scopo è quello di affiancarle. All'estero funziona così già da molto tempo». Ciascun robot avrà a propria disposizione un apposito box (videosorvegliato) su misura dove potrà essere ricaricato nel corso delle ore in cui non è operativo, ma non sostituirà l'uomo nel lavoro operativo: «L'impiego nelle mansioni più semplici, che oggi possono quindi essere meccanizzate, libera invece risorse ed energie per affrontare le operazioni di manuntezione del verde più complesse e a parità di personale impiegato» chiude l'assessore Bressa.