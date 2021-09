Roncajette a luci rosse? Bonavina: «I parchi alle associazioni unica strada per toglierli al degrado»

Roncajette a luci rosse? Sembrerebbe proprio di sì stando a quanto pubblicato da il quotidiano Il Mattino che ha svelato come, attraverso il sito “annunci69.it", ci si possa accordare per trovarsi nel parcheggio del parco di Roncajette e fare sesso. Soprattutto uomini, stando a quello che viene riportato. Nudismo, scambismo, orge, sembra che accada un po’ di tutto tra il parcheggio e il parco. Abbiamo così posto la questione all’assessore alla sicurezza, Diego Bonavina. «La Polizia Locale fa molti passaggi in zona, consapevoli che quello è un parco aperto e non custodito. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che stiamo valutando, verificando e sulle quali si sta indagando».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore Bonavina più che soffermarsi troppo sulla cronaca preferisce indicare quella che è secondo lui la ricetta per risolvere definitivamente certe situazioni, come è stato ad esempio per lo spaccio ai Giardini dell'Arena: «Non è con la frequenza del passaggio della Polizia Locale che si risolvono i problemi. Ci vuole un bando e una o più associazioni che lo prendano in mano e lo facciano vivere in maniera positiva. La direzione in cui io e l'amministrazione vogliamo andare è quella di un luogo gestito dove si possano fare tante attività, sportive, ludiche e culturali. Quella è la strada da percorrere per rendere sicuro e accogliente quello straordinario spazio verde».