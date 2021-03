Rossetto, l'apertura è un successo. I proprietari: «Dispiaciuti per le critiche, meritiamo più rispetto»

Ha aperto oggi, giovedì 11 marzo, il nuovo punto vendita Rossetto in via Sarpi, ai piedi del cavalcavi Dalmazia. Le dichiarazioni dell’assessore Bressa sull’impatto che l’enorme edificio ha e soprattutto la sottolineatura del fatto che nulla si poteva fare di diverso rispetto a quanto già in precedenza deciso sono dispiaciute alla famiglia Rossetto. Lo dice Federico Rossetto, uno dei direttori commerciali dell’azienda di famiglia per la quale lavora da ventiquattro anni.

I Rossetto sono nella grande distribuzione da cinquantaquattro anni e i loro punti vendita sono sparsi in dieci province italiane. Dalla sua espressione si capisce che hanno toccato le critiche sull’impatto ambientale: «Siamo dispiaciuti e soprattutto ci è sembrata una mancanza di rispetto questa presa di posizione da parte della giunta comunale. Noi siamo venuti a Padova per fare tutto fuori che polemiche. Siamo qui per offrire un’alternativa ai padovani e siamo certi di potergliela dare». Cambia proprio l’espressione quando passa dal commentare le critiche a parlare invece del nuovo punto vendita. Con lui c’è il nipote trentenne Luca, anche lui responsabile vendite e aiuto compratore, che manifestano le emozioni di chi è al primo giorno di una nuova avventura aziendale. Il negozio quando sono le 10 e 30 è pieno, ci sono eccome le 350 persone consentite dalle norme anti covid, c’è molta curiosità da parte delle persone. All’esterno del punto vendita inevitabile qualche coda ed è chiaro a chi questo tratto di strada lo percorre abitualmente che da subito il volume di traffico è aumentato. I parcheggi, sia quello sottostante che quello superiore sono pieni. Personale in divisa all’interno dei parcheggi agevola il flusso di passaggio che a metà mattinata è sostenuto.

Inevitabile domandare se davvero serviva così tanto volume per un punto vendita. «Il nostro punto di forza è il reparto dei freschi. Manca solo il panettiere, che qui per il momento non c’è, ma come si può vedere dalla carne al pesce, ma anche nel reparto orto-frutta per non parlare della cucina e della pasticceria, ci sono anche i laboratori dove avvengono le varie lavorazioni. C’è bisogno di questo spazio proprio per questo motivo. La nostra famiglia si occupa degli acquisti, andiamo noi nei mercati a cercare i prodotti. Siamo sempre stati abituati a lavorare, ci alziamo ogni giorno molto presto e cerchiamo sempre di fare il nostro meglio». Lo punzecchiamo nuovamente sulla questione ambiente e interviene anche Luca Rossetto: «Noi ci teniamo eccome all’ambiente e abbiamo messo in atto azioni molto concrete in questo senso che magari non pubblicizziamo. Basti pensare che i nostri punti nonostante la presenza di laboratori e cucine hanno un sistema di pulizia dell’aria e di areazione che produce emissioni zero. Lo stesso per i nostri nuovi magazzini a Mantova, dove le celle frigo sono di ultimissima generazione proprio per garantire zero emissioni. Da molto prima poi abbiamo sempre guardato con attenzione anche all’utilizzo di pannelli fotovoltaici in tante nostre sedi. Forse non siamo bravi a reclamizzare questi aspetti ma perché per noi sono comportamenti normali di chi si comporta responsabilmente». Interviene anche Federico Rossetto: «La nostra azienda è sempre stata attenta alle regole in tutto e per tutto. Queste polemiche dispiacciono, noi tutto volevamo fuor che fare polemica. Noi vogliamo solo fare il nostro mestiere come fa la nostra famiglia da cinquantaquattro anni, da tre generazioni - sottolinea Federico Rossetto - dando lavoro a tantissime persone. Il mio pensiero ogni giorno va alle persone verso le quali abbiamo una responsabilità. Lo spirito con cui novanta nuovi assunti, quelli impiegati in questo punto vendita, tutti padovani, hanno lavorato per questa apertura andrebbe quello sì sottolineato».