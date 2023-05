Festival dello Sviluppo Sostenibile, il 19 maggio l’evento «Mangiare bene facendo del Bene»

Costruire una relazione vera – tra profit e non profit – nel nome della sostenibilità sociale e ambientale: è questo il senso della partecipazione di Habile e Riesco con Rossetto al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023. L’appuntamento è promosso dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e rappresenta la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il senso del Festival è quello di diffondere la consapevolezza sull’Agenda 2030 dell’Onu e la cultura dello sviluppo sostenibile.

Rossetto

La collaborazione tra Rossetto – storica azienda di prodotti e soluzioni per l’ufficio e per gli ambienti di lavoro – e l’impresa sociale Riesco è nata attorno alla mensa aziendale. E quindi l’evento nell’ambito del festival avrà il titolo "Mangiare bene facendo del bene". L’appuntamento è per le 16.30, dialogheranno Elisabetta Rossetto (www.rossetto.work), Mascia Baldessari (consulente conciliazione vita/lavoro e inclusività), Daniele Cagnazzo (www.aroundrs.it), Jacopo Corona (www.frollalab.it), Stefano Bonacchi (www.bfarm.it), Stefano Turcato (www.riescoincucina.it), Paolo Tognon (www.habile.me) e Sebastiano Rizzardi (www.talentslab.it); coordina Claudia Poppi (Sustainability Consultant). L’evento potrà essere seguito online sulle pagine Facebook di Habile e Rossetto. Un incontro fra diverse realtà, profit e non profit, diverse aziende e progetti legati da un senso profondo: costruire relazioni economiche e umane nel segno dell’inclusione e del rispetto dell’ambiente. «Dimostreremo come anche la disabilità – attraverso il lavoro – può essere protagonista della costruzione di un futuro sostenibile» sottolineano gli organizzatori.

Il progetto

Non solo parole: nel corso dell’evento Rossetto lancerà anche un nuovo progetto, bello, giocoso, colorato e concreto. Così come ha fatto la Michelin a Milano e Alessandria, anche l’azienda padovana andrà a raccogliere nella propria sede i mattoncini più amati del mondo. E poi li consegnerà ad Enrico Balestra, Nicola Barzon, Ludovico Lancia, Enrico Ortile e Alessandro Padrin, ovvero i Talents, cinque giovani padovani nello spettro autistico che da due anni riciclano Lego - e Duplo - per costruire rampe colorate che abbattono le barriere architettoniche. Con determinazione e costanza i Talents hanno raccolto migliaia e migliaia di mattoncini, e continuano a farlo: sono già otto le rampe – di splendido design urbano - posizionate in provincia di Padova e di Vicenza. Ed ora arriva il supporto prezioso di una realtà come Rossetto, che sistemerà negli uffici i raccoglitori di Lego diffondendo i concetti dell’economia circolare, dell’accessibilità attraverso il gioco e della straordinaria bellezza di una disabilità che aiuta un’altra disabilità.