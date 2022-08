A buon punto i lavori per la realizzazione della cruciale rotatoria nell'Alta Padovana

Sono già a buon punto i lavori della Provincia di Padova per la realizzazione della rotatoria tra la Sp 27 “Giarabassa” e la Sp 94 “Contarina” nel Comune di Grantorto con l’obiettivo di migliorare la circolazione sulle strade provinciali.

Grantorto

«Un’opera - afferma Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario della Provincia di Padova - in programma dal 2018 e che finalmente trova realizzazione. L’Amministrazione ha investito 640mila euro e il termine previsto per la conclusione dei lavori è gennaio 2023. Sulla base delle indagini del traffico acquisite e dei sopralluoghi effettuati, abbiamo constatato che la SP 94 e la SP 27, in entrambe le direzioni di marcia, sono interessate da un intenso traffico, anche pesante. Si tratta di flussi costituiti in buona parte da veicoli diretti prevalentemente verso altri comuni». Per questo la rotatoria è stata progettata in corrispondenza dell’intersezione tra le due provinciali, con un diametro complessivo pari a 40 metri con anello di circolazione di 7 metri e banchina transitabile. «La gestione della viabilità - aggiunge il consigliere delegato Marco Schiesaro - rappresenta una competenza consolidata della Provincia, esercitata su circa 1.103 chilometri di strade, attraverso la programmazione, la progettazione e l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché con l’attuazione di molteplici interventi per ottimizzare la gestione della rete stradale e garantire o migliorare le condizioni di sicurezza agli utenti della strada». Il Comune di Grantorto ha provveduto all’acquisizione della conformità urbanistica e ha reso disponibili le aree interessate dai lavori anche grazie agli espropri.