Rotatorie su via Armistizio e Lungargine Rovetta, via libera definitivo al progetto da 700mila euro

Approvata martedì scorso in Giunta comunale la deliberazione che dà il via libera definitivo alla realizzazione delle due rotatorie di via Armistizio-Corso Boston e di via Vigonovese-Lungargine Rovetta. Con questi interventi l’amministrazione di Padova investe 700.000 euro di propri fondi per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale della città in due punti particolarmente delicati. Il progetto individua, infatti, due ambiti d’intervento: il primo in corrispondenza degli accessi alla tangenziale ovest – corso Boston su Via Armistizio – e il secondo all’incrocio tra via Vigonovese e Lungargine Rovetta.

In breve, su via Armistizio si prevede di realizzare due rotatorie e uno schema di circolazione finalizzati a ridurre la pressione su due nodi di traffico che risultano ad elevata incidentalità, mentre su via Vigonovese si costruirà, attraverso l’allargamento puntuale della sede stradale, un’altra rotatoria che consentirà anche l’inserimento di attraversamenti pedonali e ciclabili più sicuri. In entrambi gli ambiti verrà inoltre rifatto l’impianto di illuminazione, con l’installazione di nuove lampade a Led. «Sono molto soddisfatto dell’approvazione di questa delibera - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Micalizzi, promotore della stessa - Sono interventi estremamente utili per i quartieri, dove dobbiamo continuare ad investire sul miglioramento della qualità della vita, che passa anche per la sicurezza stradale e per una viabilità più scorrevole. Ricordo infatti che entrambe le arterie dove si collocano le future rotonde sono punti di accesso alla città, usati non solamente dai padovani ma anche dalle migliaia di lavoratori che ogni giorno entrano a Padova: renderne la percorribilità più fluida è un obiettivo di cui beneficeranno tutti coloro che gravitano sulla nostra città».