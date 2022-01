Si rompe tubo del gas in via Turazza, traffico in tilt e problema ancora irrisolto

Da ieri sera gli operai di AcegasApsAmga non riescono a venire a capo del problema al tubo del gas in via Turazza. Sono a lavoro ancora oggi 24 gennaio, dopo che nella serata di ieri avevano ricevuto le prime segnalazioni. Il cantiere aperto ha costretto anche ad una forte deviazione del traffico, che da questa mattina ha intasato la zona Stanga a causa di questo imprevisto. Non si tratta di un vecchio tubo, ma di una recente installazione da cui ci sarebbero delle perdite. Sul posto in mattinata si è visto anche il vicesindaco Andrea Micalizzi, che si è sincerato che non ci fossero problemi gravi e che la deviazione del traffico e la chiusura della pista ciclabile non danneggiassero troppo la viabilità.