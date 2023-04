Perdita nella tubatura dell'acqua a Pasquetta: parzialmente allagato un tratto di corso Milano

Tutto risolto in poche ore grazie agli operai di AcegasApsAmga, che non conoscono giorni di festa: nella mattinata di ieri, lunedì 10 aprile, il tratto iniziale di corso Milano - all'incrocio con via Orsini, al confine con l'ex caserma Prandina - è stato interessato da un'importante perdita d'acqua.

Acqua

Tutto ha avuto inizio - come riporta "Il Gazzettino" - di buon mattino, con il piccolo rigagnolo d'acqua che si è ingrossato con il passare dei minuti, invadendo la carreggiata in direzione centro storico. Il guasto è stato prontamente segnalato al pronto intervento di AcegasApsAmga, gestore del servizio, che ha subito inviato sul posto una squadra di operai con tanto di mini-ruspa per poter spaccare la strada e trovare il punto esatto in cui la tubatura dell'acqua si era rotta. Un'operazione rapida, al punto che il grosso del lavoro ha riguardato la riparazione della condotta, effettuata senza chiudere corso Milano ma semplicemente cantierando l'area a ridosso del marciapiede: nel primo pomeriggio la situazione era già tornata alla normalita, con tanto di sospiro di sollievo da parte dei residenti, i quali per tutta la mattinata hanno dovuto fare i conti con la minor pressione dell'acqua in uscita dai rubinetti.