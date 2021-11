Round Table Padova compie 50 anni e regala un restauro alle panchine di Villa Vescovi

Cinquanta candeline spente sabato 27 novembre nell'elegante caffè Pedrocchi per la Round Table Padova. L'associazione di giovani professionisti che promuove iniziative a servizio della collettività, ha festeggiato i 50 di attività a Padova, con una cena di gala che ha visto la presenza di 150 invitati tra i quali i membri che negli anni hanno fatto la storia del club, attivo in città dal 1970.



La festa



C'erano i padri fondatori della "tavola rotonda" patavina, tra cui Pietro Labate, membro onorario a vita del club assieme a Gianluigi Testi, oltre a coloro che ne hanno raccolto il testimone. Il presidente in carica Giulio Stivanello, regista dell'evento, ha ospitato il board nazionale dell' associazione, tra cui il presidente Round Table Italia Daniele Cusi, e molti ospiti stranieri come il presidente austriaco Lukas Pritz e i "tabler" delle tavole gemellate di Oxford, Heidelberg e Montpellier, suggellando quello che è uno dei principi fondanti del club, ovvero di favorire i contatti fra i giovani di vari paesi. Ad accoglierli e ad augurare il buon compleanno alla Round Table anche l’assessore al Commercio della città Antonio Bressa.



La donazione



Non poteva mancare lo sfondo benefico per l'associazione, già fondatrice del Telefono Azzurro e protagonista sabato con i suoi soci in tutta Italia nella colletta alimentare per la raccolta di cibo nei supermercati al fine di aiutare i più poveri. Nel pomeriggio di sabato 27 infatti, la Round Table ha inaugurato il restauro delle "panche del portego" presso villa dei Vescovi, a Luvigliano di Torreglia. Donate dalla Round Table al Fai, proprietaria dello splendido monumento immerso nei Colli Euganei, le panche in stile settecentesco presenti nel salone del piano nobile della dimora, sono state protagoniste di un intervento in più fasi nel corso del 2020, ricostruzione, tonalizzazione, pulitura, interamente finanziati da Round Table. Ecco che con la riapertura della villa dopo l'emergenza sanitaria, il restauro si è concluso ed è stato inaugurato proprio in occasione del cinquantesimo compleanno della Round Table 14 di Padova.