Rubano, gli alberi devono far posto al tram: petizione per salvarli

Neppure insediata, c'è subito una nuova vertenza da affrontare per la sindaca di Rubano, Chiara Buson, dopo l'affermazione al ballottaggio nel quale ha sconfitto il candidato del centrodestra, Luigi Sposato.

Alla prima cittadina è stata inviata e presentata al protocollo del Comune di Rubano la richiesta di salvare dall'abbatimento una ventina di platani secolari lungo la SR 11. Gli alberi dovrebbero essere rimossi per permettere i lavori della linea tranviaria Sir 2. L'stanza che ha avuto più di 40 adesioni da parte di cittadini, firme raccolte nel giro di qualche ora, mira a fermarne la rimozione. «Ci sono tante persone che non vogliono che a Rubano si ripeta lo scempio avvenuto lungo via Chiesanuova a Padova, con tagli diffusi ed indiscriminati di alberi. La raccolta firme proseguirà dopo la tornata elettorale del fine settimana», dichiara l'arch. Renato Busata, promotore di questa iniziativa.