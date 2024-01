Movida, accordo Comune-Arpav per potenziare le misurazioni del rumore nelle piazze

Rinnovata la convenzione tra Comune e Arpav per il potenziamento dei controlli sull'inquinamento acustico nelle piazze. Il nuovo accordo prevede più passaggi dei tecnici per misurare il rumore della cosiddetta "movida" rispetto ai due annuali attuali ed un investimento di 10 mila euro in più, preso dal bilancio della consulta di quartiere. Erano stati proprio i residenti, infatti, a scegliere di spendere così una parte dei 35 mila a disposizione, dopo le continue manifestazioni di protesta nei confronti dei locali e dei giovani frequentatori di piazza dei Signori e Portello.

La consulta

«Praticamente all'unanimità abbiamo deciso di seguire questa strada, in modo che siano loro adesso a trovare il modo per misurare l'inquinamento acustico - aveva spiegato la presidente della consulta Centro, Francesca Verrecchia - .Dopo che ci hanno detto di non poter acquistare i fonometri, ci è sembrato l'unico modo per andare avanti». L'obiettivo dei residenti resta quello di dimostrare le irregolarità e avere in mano dei documenti per poi rivolgersi alla Procura per chiedere i danni al Comune, ma soprattutto provvedimenti per permettere a chi vive in centro di riposare