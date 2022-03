Run for Iov questa volte corre a Parigi: la corsa sfida il tumore al seno

Correrà alla maratona di Parigi il prossimo 3 aprile la squadra Run For Iov di Ryla Onlus, composta da donne tra i 30 e i 67 anni con alle spalle una storia di tumore al seno e da medici e personale sanitario dell’Istituto Oncologico Veneto.

La corsa

Run Your Life Again (Ryla) onlus è nata nel 2015 su iniziativa di Sandra Callegarin, una paziente dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova. Durante il suo percorso di cura ha scoperto nella corsa uno sprone, una fonte di energia per combattere il tumore; terminate le cure ha deciso di condividere la sua esperienza di malattia e di corsa e di tradurla in un progetto da realizzare insieme allo Iov che l’ha curata. Ha costituito con il marito la Onlus Run Your Life Again e con il patrocinio, collaborazione e coordinamento dello Iov e la collaborazione dell’U.O.C. Medicina dello Sport e dell’Esercizio dell'Azienda ospedaliera di Padova ha radunato una squadra di donne operate di tumore al seno e una rappresentanza del personale medico dello Iov che le ha seguite, insieme alle quali affrontare, dopo la sfida della malattia, quella di correre la Maratona di New York 2016. Altre ne sono succedute e ora è la volta di Parigi.