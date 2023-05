Caro affitti, Emma Ruzzon si accamperà in tenda e dormirà davanti all'Università: «Azioni concrete»

Oggi alle 16 anche Emma Ruzzon, Presidente degli Consiglio degli Studenti di Unipd si accamperà e dormirà davanti Palazzo Del Bo, per unirsi alla mobilitazione indetta dall'Udu a livello nazionale sul caro affitti. «Le richieste di posti letto a Padova ogni anno superano le 14.000, ma i posti letto messi a disposizione non bastano per coprire nemmeno il 5% di questi. E' a causa di questa deficienza strutturale che sono aumentati i prezzi degli affitti, a Padova l'aumento più alto in Italia: 49% - dichiara Emma Ruzzon - .Davanti alla grave crisi del diritto allo studio, non possiamo rimanere inermi. Mi unisco alla mobilitazione lanciata dall'Udu e dormirò in tenda davanti palazzo del Bo insieme a tanti altri colleghi, perché gli studenti di oggi e di domani hanno bisogno di azioni concrete per vedere garantiti i propri diritti».

La protesta

Oggi davanti Palazzo del Bo, sede centrale dell'Università di Padova, gli studenti universitari si accamperanno in presidio permanente e dormiranno per più giorni in tenda per protestare contro il caro affitti in città. «Studenti Per Udu Padova risponde all'appello mobilitativo: dalle 16:00 di oggi ci accamperemo in tenda davanti Palazzo del Bo. Padova è la città che ha subito i rincari più alti, con aumenti del 49% - sostengono dall'Udu - Dai nostri dati si evince che quest'anno più della metà degli idonei al posto alloggio non l'hanno ricevuto, ma non stupisce: su 70.000 studenti universitari i posti in residenza sono solo 1200. Questo è l'imbarazzante stato del diritto allo studio dove la destra governa da anni, ma rimane scandaloso il silenzio e l'inerzia dell'Assessora Donazzan e del Presidente Zaia. Pretendiamo risposte sul tema del caro affitti e della residenzialità studentesca e ci accamperemo davanti l'università per più giorni, anche con la pioggia e il maltempo. Lo diciamo da tempo: la comunità studentesca è pronta a mobilitarsi e non si fermerà finché non avrà risposte».