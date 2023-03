Sabati Ecologici, la raccolta di rifiuti ingombranti e pericolosi sabato 11 sbarca in provincia

Vecchi mobili? Sedie rotte? Lampadine da gettare? Sono solo alcune delle tipologie di rifiuti che i cittadini di Saccolongo potranno conferire nella mattinata di sabato 11 marzo ai Sabati Ecologici, l’iniziativa che, anche nel 2023, è stata realizzata da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei cittadini e aiutarli nel conferimento gratuito dei rifiuti ingombranti, particolari, insoliti e pericolosi. Dalle ore 9 alle 13 nel parcheggio di via Mattei (angolo via Volta), i cittadini troveranno allestito un centro di raccolta mobile con gli operatori di AcegasApsAmga, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti ingombranti e particolari che non possono essere gettati nella normale raccolta differenziata, come ad esempio mobili, elettrodomestici, rifiuti pericolosi, batterie, etc.

Cosa conferire ai Sabati Ecologici

L’area dei Sabati Ecologici sarà facilmente riconoscibile dai cittadini e allestita con tre mezzi scarrabili: uno dedicato alla raccolta del legno, uno per gli ingombranti e uno per i RAEE (rifiuti da apparecchiatura elettrica ed elettronica). Inoltre, sarà disponibile anche l’Ecoself, uno speciale cassone dove conferire batterie d’auto, olio alimentare, pile e batterie, lampade a basso consumo e contenitori contaminati, che saranno così destinati al recupero, al riciclo e allo smaltimento controllato. Ecoself, inoltre, opererà nel pieno rispetto dell’ambiente, autoalimentandosi grazie a 8 pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto, in grado di produrre energia per 72 ore.

Calendario

L’appuntamento con il centro di raccolta mobile sarà ripetuto altre tre volte nel corso del 2023, sempre nello stesso luogo con le seguenti date:

10 giugno 2023

23 settembre 2023

2 dicembre 2023

I prossimi appuntamenti saranno sempre accompagnati da un’apposita campagna informativa.

Servizio di Ritiro a Domicilio

Al di là dell’iniziativa dei Sabati Ecologici, per i cittadini di Saccolongo è sempre possibile prenotare il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti chiamando il numero verde 800 955 988.