Stesso quartiere, ma piazza diversa: nuova sede per i "Sabati Ecologici"

Sabato 24 febbraio, come ogni ultimo sabato del mese, tornerà l’appuntamento con i “Sabati Ecologici”, iniziativa lanciata da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei padovani e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle vie del territorio.

Sabati ecologici

Dal prossimo sabato cambierà la sede dell’iniziativa, che si sposterà nel parcheggio capolinea Nord del tram, raggiungibile accedendo da via Pontevigodarzere e proseguendo su via Telemaco Signorini fino all’area dedicata. I cittadini troveranno come sempre ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti non conferibili nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie, etc. I Sabati Ecologici rimangono una delle occasioni in cui i padovani possono fare la differenza e contribuire a una raccolta di qualità. Il primo appuntamento del 2024 ha visto la partecipazione di 128 cittadini e ha permesso di raccogliere 2.780 chili di ingombranti.

Il calendario

L’iniziativa si svolgerà ogni ultimo sabato del mese, sempre nel parcheggio capolinea Nord del tram, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Dunque, i prossimi appuntamenti si svolgeranno con il seguente calendario:

30 marzo

27 aprile

25 maggio

29 giugno

27 luglio

31 agosto

28 settembre

26 ottobre

30 novembre

21 dicembre

Centri di Raccolta e ritiro a domicilio

Al di là dell’iniziativa Sabati Ecologici, si ricorda che è sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800 955 988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Di seguito indirizzi e orari dei Centri di Raccolta validi fino al 31 marzo 2024:

Centro di Raccolta Guizza: via Pontedera - aperto il martedì dalle 12.30 alle 17.30; da mercoledì a venerdì dalle 13 alle 17.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; domenica dalle 9 alle 13.

Centro di Raccolta Euganea: via Montà, 29 - aperto il martedì dalle 12.30 alle 17.30; da mercoledì a venerdì dalle 13 alle 17.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; domenica dalle 9 alle 13.

Centro di Raccolta Stanga: via Corrado, 1 - aperto il martedì dalle 12.30 alle 17.30; da mercoledì a venerdì dalle 13 alle 17.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; domenica dalle 9 alle 13.

Centro di Raccolta ZIP: corso Stati Uniti, 5 - aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 17.30; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.

Rifiuti

Si ricorda infine che i piccoli Raee, quali ad esempio; telefonini, caricabatterie/alimentatori, Pc o tablet, lampadine di qualsiasi tipologia, phon, ferri da stiro, frullatori, rasoi elettrici, tostapane, possono essere conferiti anche negli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale (per la localizzazione consultare il sito internet del Comune di Padova all'indirizzo: https://www.padovanet.it/informazione/isole-ecologiche-rifiuti-elettronici-raee-pannolini-e-pannoloni).