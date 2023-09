Sabati ecologici, il nono appuntamento all'Arcella per conferire i rifiuti ingombranti

Sabato 30 settembre tornerà in piazzale Azzurri d’Italia, con il nono appuntamento del 2023, l’iniziativa i “Sabati Ecologici” lanciata da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei padovani e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle vie del territorio. I primi otto appuntamenti del 2023 hanno visto la partecipazione di quasi 1.200 cittadini e hanno permesso di raccogliere 37 tonnellate di ingombranti, costituiti per quasi un terzo da rifiuti di legno.

Sabati ecologici

Anche il prossimo sabato i cittadini, che si invitano a partecipare numerosi, potranno fare la differenza e contribuire a una raccolta di qualità, facendo un gesto concreto per la salvaguardia dell’ambiente, contribuendo all’economia circolare e cogliendo anche questa occasione per separare i rifiuti ingombranti sempre di più e meglio: come sempre ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti che non sono conferibili nel circuito ordinario della raccolta differenziata (contenitori domestici o stradali), come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie, etc.

Il calendario

L’iniziativa si svolgerà ogni ultimo sabato del mese, sempre in piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13. Dunque, i prossimi appuntamenti si svolgeranno con il seguente calendario: 28 ottobre, 25 novembre e 16 dicembre.

Centri di raccolta e ritiro a domicilio

Al di là dell’iniziativa Sabati Ecologici, si ricorda che è sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800 955 988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Di seguito indirizzi e orari dei Centri di Raccolta validi fino al 31 ottobre 2023:

Centro di Raccolta Guizza: via Pontedera – aperto da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30; sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.00

Centro di Raccolta Euganea: via Montà, 29 – aperto da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30; sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.00

Centro di Raccolta Stanga: via Corrado, 1 – aperto da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.30; sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 13.00

Centro di Raccolta ZIP: corso Stati Uniti, 5 – aperto da martedì a venerdì dalle 13.00 alle 18.30; sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 9.00 alle 13.30

Rifiuti

Si ricorda infine che i piccoli Raee, quali ad esempio; telefonini, caricabatterie/alimentatori, Pc o tablet, lampadine di qualsiasi tipologia, phon, ferri da stiro, frullatori, rasoi elettrici, tostapane, possono essere conferiti anche negli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale (per la localizzazione consultare il sito internet del Comune di Padova a questo link).