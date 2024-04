"Sabati Ecologici", il 27 aprile quarto appuntamento del 2024

Nella settimana in cui si è tornato a parlare di troppi casi in cui i conferimenti di rifiuti ingombranti o particolari che non vengono eseguiti come regolamentato, torna l'iniziativa dei "sabati ecologici". Proprio questo fine settimane infatti, sabato 27 aprile, come ogni ultimo sabato del mese, torna l’appuntamento lanciatd da Comune e AcegasApsAmga. Un modo per essere più vicini alle esigenze dei padovani e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle vie del territorio. La sede dell’iniziativa è il parcheggio al capolinea Nord del tram, raggiungibile accedendo da via Pontevigodarzere e proseguendo su via Telemaco Signorini fino all’area dedicata.

I cittadini troveranno come sempre ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti che non sono conferibili nel circuito ordinario della raccolta differenziata (contenitori domestici o stradali), come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie, etc. I Sabati Ecologici rimangono un'opportunità importante per i cittadini padovani di fare la differenza e contribuire a una raccolta di rifiuti di qualità. I primi tre appuntamenti del 2024 hanno visto la partecipazione di 240 cittadini e hanno permesso di raccogliere 6.780 Kg di ingombranti.