Nuovi appuntamenti all'Arcella con i "Sabati ecologici e del riuso"

Sabato 24 settembre dalle 9 alle 13 tornano in piazzale Azzurri d’Italia i “Sabati Ecologici”, progetto lanciato da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei padovani, aiutarli nel corretto conferimento dei rifiuti ingombranti e contrastare l’abbandono dei rifiuti nelle vie del territorio.

Sabati ecologici

Da inizio anno i rifiuti totali conferiti durante l’iniziativa mensile allestita all’Arcella sono stati quasi 32 tonnellate, con la partecipazione di oltre 1.000 cittadini. I padovani che sabato mattina si recheranno nel piazzale situato nel cuore del quartiere, troveranno come sempre ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assistere nella consegna di quei rifiuti non conferibili nei normali contenitori della raccolta domestica, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie, etc. Per i cittadini che conferiranno i rifiuti ingombranti ai Sabati Ecologici continua, come nei mesi precedenti, la consegna di un sacchetto di compost, segno tangibile di come sia possibile recuperare materia e quindi risorse dai nostri rifiuti organici. L’omaggio sarà distribuito nei Sabati Ecologici del 2022 fino a esaurimento delle scorte.

Sabato del Riuso

Accanto all’area destinata alla raccolta rifiuti, ci sarà anche il desk gestito dall’Associazione “Rete Riuso Padova”, a cui donare in alternativa al conferimento ad AcegasApsAmga. Gli oggetti, anziché essere trattati come rifiuti, potranno essere risistemati e quindi portati a nuova vita: quanto raccolto contribuirà a sostenere programmi di inserimento lavorativo e progetti di solidarietà. Inoltre, la promozione del riuso mira a sensibilizzare tutti verso una cultura del consumo responsabile e del risparmio sia economico che di risorse. Gli operatori di Rete Riuso raccoglieranno solo alcune tipologie di oggetti, fra cui: mobili, soprammobili, casalinghi, biciclette, dischi vinile, dvd, libri. Quindi un'occasione da sfruttare per liberarsi in modo sostenibile di oggetti che, divenuti inutili per il proprietario, possono invece diventare per altri una risorsa, iniziando così “una seconda vita”.

Il calendario

L’iniziativa si svolgerà ogni ultimo sabato del mese, sempre in piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 9 alle ore 13. Dunque, i prossimi appuntamenti che vedranno sempre la possibilità di donare anche oggetti riutilizzabili, si svolgeranno con il seguente calendario: 29 ottobre, 26 novembre e 17 dicembre.

Centri di raccolta e ritiro a domicilio

Al di là dell’iniziativa Sabati Ecologici, si ricorda che è sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800 955 988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Di seguito indirizzi e orari estivi dei Centri di Raccolta (validi fino a novembre 2022):