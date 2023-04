Sabati ecologici, sabato 29 tocca all'Arcella

Sabato 29 aprile tornerà in piazzale Azzurri d’Italia, con il quarto appuntamento del 2023, l’iniziativa i “Sabati Ecologici” lanciata da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei padovani e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle vie del territorio. I primi tre appuntamenti del 2023 hanno visto la partecipazione di oltre 510 cittadini e hanno permesso di raccogliere 15 tonnellate di ingombranti, costituiti per un terzo da rifiuti di legno.

Ingombranti

I cittadini, come sempre, troveranno ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti non conferibili nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie, etc.

Rifiuti

Accanto all’area destinata alla raccolta rifiuti, i cittadini troveranno anche il desk gestito dall’Associazione “Rete Riuso Padova”. Gli oggetti, anziché essere trattati come rifiuti, potranno essere risistemati e quindi portati a nuova vita. Quanto raccolto da Rete Riuso Padova contribuirà a sostenere programmi di inserimento lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e progetti di solidarietà.

Centri raccolta

Al di là dell’iniziativa Sabati Ecologici, si ricorda che è sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga.