Sabati ecologici, è il turno di Ponte San Nicolò

Vecchi Mobili? Sedie rotte? Lampadine da gettare? Sono solo alcune delle tipologie di rifiuti che i cittadini di Ponte San Nicolò potranno conferire sabato 16 marzo ai Sabati Ecologici, l’iniziativa attivata da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei cittadini e contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti nel territorio. Dalle ore 8:30 alle 12:30 in piazza Don Giovanni Rossi, i cittadini troveranno allestito un centro di raccolta mobile e gli operatori di AcegasApsAmga, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti ingombranti e particolari che non possono essere gettati nei normali contenitori della raccolta differenziata, come ad esempio mobili, elettrodomestici, rifiuti pericolosi, batterie, etc.

L’area dei Sabati Ecologici sarà allestita con tre mezzi scarrabili: uno dedicato alla raccolta del legno, uno per gli ingombranti e uno per i RAEE (rifiuti da apparecchiatura elettrica ed elettronica). Inoltre, sarà disponibile anche l’Ecoself, uno speciale cassone dove conferire batterie d’auto, olio alimentare, pile e batterie, lampade a basso consumo e contenitori contaminati, che saranno così destinati al recupero, al riciclo e allo smaltimento controllato. Ecoself, inoltre, opererà nel pieno rispetto dell’ambiente, autoalimentandosi grazie a 8 pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto, in grado di produrre energia per 72 ore.

Nell’anno in corso l’iniziativa nel Comune di Ponte San Nicolò vedrà altri due appuntamenti che si svolgeranno sempre dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Il 22 giugno in via Faggin e il 16 novembre nel parcheggio all’intersezione tra via Aldo Moro e via Toffanin. Al di là dell’iniziativa dei Sabati Ecologici, è sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso il Centro di Raccolta di via Guido Rossa, oppure prenotando al numero verde 800 955 988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Il Centro di Raccolta di via Guido Rossa con l’orario invernale è aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00; sabato dalle 8:00 alle 18:00.