Intervento urgente, sabato 23 settembre chiude al traffico via Vicenza

Domani, sabato 23 settembre, sarà effettuato un intervento sulla conduttura dell’acquedotto in via Vicenza con conseguenti modifiche alla viabilità dalle 9 alle 20. L’intervento, urgente, si rende necessario al fine di eseguire una riparazione in seguito a una rottura dell’infrastruttura verificatasi nei giorni scorsi ed è stato concordato tra Comune di Padova en AcegasApsAmga. Si svolgerà nella giornata di domani, sabato 23 settembre, per creare un minor impatto sul traffico cittadino: in via Vicenza, nella zona dell’hotel Milano, la carreggiata in direzione Vicenza sarà chiusa al traffico veicolare e si istituirà il senso unico alternato regolamentato da movieri. Nella giornata di oggi, venerdì 22 settembre, verranno posati dei cartelli informativi su Via Goito, Cavalcavia Chiesanuova e Rotatoria di Corso Milano.