Il sabato ecologico a Casalserugo con Ecoself, il cassone che si autoalimenta con pannelli fotovoltaici

Mobili, grandi e piccoli Raee (Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche), materassi e neon, sono solo alcune delle tipologie di rifiuti che i cittadini di Casalserugo potranno conferire, oltre che nel centro di raccolta di via Guido Rossa a Ponte San Nicolò, ai Sabati Ecologici nel parcheggio di via Colombo vicino al palazzetto dello sport.

Il sabato ecologico

Quella di sabato 14 maggio è la prima data nel 2022 dell’iniziativa firmata AcegasApsAmga e Comune di Casalserugo per essere più vicini alle esigenze dei cittadini e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nel territorio comunale. Dalle 9 alle 13 i cittadini troveranno gli operatori di AcegasApsAmga che li assisteranno nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferite nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata, come ad esempio mobili, elettrodomestici, rifiuti pericolosi, batterie, e via dicendo. L’area sarà allestita con quattro cassoni scarrabili, uno per il legno, uno per gli ingombranti, uno per i Raee e la stazione ecologica mobile denominata Ecoself. Si tratta di un cassone progettato per conferire i rifiuti in modalità “fai da te”, dispone di maggior capacità di conferimento rispetto ad un cassonetto tradizionale ed è in grado di ricevere contemporaneamente diverse tipologie di rifiuto, ad esempio, batterie d’auto, olio alimentare, pile e batterie, lampade a basso consumo e contenitori contaminati, che saranno così destinati al recupero, al riciclo e allo smaltimento controllato. Ecoself, inoltre, opererà nel pieno rispetto dell’ambiente, autoalimentandosi grazie a 8 pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto, in grado di produrre energia per 72 ore.