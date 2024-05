Sacchi di sabbia per prevenire allagamenti: l'amministrazione comunale istituisce numero per le emergenze

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica valido fino alla mezzanotte del 22 maggio che decreta un nuovo allertamento per l’arrivo di forti piogge in gran parte del territorio regionale. L'amministrazione comunale di Montegrotto Terme, per questo motivo, ha diffuso un messaggio rivolto ai cittadini del comune termale: «Al fine di garantire un'equa ed efficace distribuzione a tutta la popolazione che potrebbe necessitare di sacchi, si prega di indirizzare le richieste direttamente al seguente numero telefonico della protezione civile 3281503771 così da calibrare l'oggettiva disponibilità di sacchi col numero di richieste dei cittadini. Le previsioni meteo indicano dalla serata di oggi e per la giornata di domani 21 maggio tempo perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti e frequenti sulle zone montane, pedemontane e alta pianura con quantitativi massimi anche abbondanti. Fase più intensa e diffusa tra la notte e il tardo pomeriggio di martedì».

Per tutti questi motivi i volontari della Protezione civile di Montegrotto Terme, unitamente con quelli della Croce Rossa, hanno predisposto numerosi sacchi di sabbia e ssono pronti per intervenire per qualsiasi evenienza. Messaggi che speriamo siano ascoltati, come quello di stare lontano dagli argini o di mettere al sicuro ciò che sta in scantinati e garage. Proprio a questo proposito, di messaggi di allerta inaspettati, sabato scorso, 18 maggio, proprio a Montegrotto un'automobilista nocurante delle segnalazioni di chiusura ha forzato il blocco del sottopasso, pieno di acqua, ed è così rimasto bloccato dalle 06.30 circa del mattino fino a che non sono intervenuti i soccorsi. Per evitare episodi come questi l'amministrazione comunale e la Protezione Civile stanno cercando di tenere informate le persone onde evitare qualsiasi tipo di pericolo.