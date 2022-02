Ostetricia e ginecologia, il nuovo direttore dell'unità operativa è il dottor Giuseppe Sacco

È stato nominato il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cittadella: si tratta del dottor Giuseppe Sacco, 49 anni, originario di Taranto ma residente da tempo nell’Alta Padovana.

Giuseppe Sacco

Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova dove ha conseguito anche la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, Giuseppe Sacco vanta inoltre un master in Endoscopia ginecologica, che lo aiutato a sviluppare competenze nel campo della chirurgia mininvasiva endoscopica per il trattamento di patologie sia benigne sia oncologiche. La sua carriera lavorativa lo ha portato a lavorare all’ospedale di Mirano per 7 anni, poi altri 7 all’ospedale di Camposampiero, dove è stato referente per la sala parto del progetto regionale “Basso rischio ostetrico” (Bro), successivamente in Azienda Ospedaliera a Padova e infine, negli ultimi due anni, presso l’Ospedale di San Donà di Piave dove è stato direttore dell’Ostetricia e Ginecologia.