La sagra del Folpo entra in casa di riposo: tante le iniziative per il prossimo mese

Annullata causa Covid per la seconda edizione la centenaria sagra del folpo a Noventa Padovana non mancano le iniziative per sostenerne il ricordo. Tra queste anche quella degli anziani della casa di riposo di Noventa che il lunedì mattina, giorno di fiera, erano abituati a fare una passeggiata in sagra.

L’iniziativa

Ecco allora che grazie alla disponibilità dei vertici della casa di riposo, all’iniziativa della Confraternita del Folpo e alla generosità della Sodexo che gestisce la mensa interna è stato comunque pensato un momento di festa e di rievocazione dei ricordi. Il presidente della Confraternita del folpo, Cristian Bisato, invitato dalla casa di riposo, ha raccontato agli anziani la storia e le tradizioni della sagra del folpo, di cui la Confraternita si fa testimone. In particolare tramite una lettura animata è stata racconta la storia romanzata di un giovanissimo venditore di folpi partito da Pellestrina per incontrarsi con dei vecchi amici proprio in piazza a Noventa e dare il via ai festeggiamenti, dando così il via alla tradizione. «La sagra nasce da un incontro commerciale - racconta Bisato - e si è sviluppata intorno ad un mercato, ma è diventata momento di incontro tra vecchi amici che lungo via Roma puntualmente ogni anno si incontravano. Tra questi anche gli anziani della casa di riposo abituati alla loro passeggiata per reimmergersi per un giorno nella vita sociale del paese. Da qui l’idea di coinvolgerli anche quest’anno, perchè volevamo che tra le tante iniziative in atto con il Festival del folpo ci fosse posto anche per loro – continua - È stato commovente ascoltare oggi le loro storie. Ricche di folpi, chi partiva in bicicletta da Saccolongo per portarli a casa alle famiglie, ma non solo, nella memoria nonostante l’età sono scolpiti i fuochi d’artificio, la pesca di beneficienza, le bancarelle dove si poteva trovare di tutto, e il servizio nelle bettole a cucinare, ma su tutti sempre il piacere di fermarsi a parlare con vecchi amici». Terminato il momento di ricordo non poteva mancare il momento gastronomico con un cicchetto di folpo come da tradizione e un pranzo in stile sagra, offerto da Sodexo. Le iniziative non sono ancora finite. Il 6 novembre si terrà “Marcia del Folpo” e il 7 novembre lo spettacolo per bambini in piazza Europa organizzati in collaborazione con l'associazione Genitori Santini. Il 31 ottobre e il 14 novembre è stata organizzata “A spasso con il folpo” in barca da Padova a Noventa Padovana per una passeggiata tra le ville con cicchetti folposi.