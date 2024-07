L’Esercito consegna una sala operatoria mobile all’Azienda Ospedaliera di Padova

L'Esercito Italiano, rappresentato dal Comando Forze Operative Nord, ha consegnato all'Azienda Ospedaliera di Padova una sala operatoria mobile che è stata allestita in un’area servizi adiacente alla Direzione Generale del nosocomio.

Sala operatoria mobile

La concessione all’Azienda Ospedaliera dell’importante struttura medica nasce dalla richiesta presentata dalla stessa per soddisfare più esigenze: in particolare, sopperire alle criticità rappresentate dalla Banca dei Tessuti del Veneto, dovute anche alla carenza di strutture atte a garantire l’effettuazione dei prelievi multitessuto; permettere al polo ospedaliero di disporre di un’ulteriore sala operatoria per le emergenze; garantire una struttura in cui consentire la “pratica” a favore del personale medico, delle professioni sanitarie e del personale soccorritore militare delle Forze Armate; consolidare ulteriormente la sinergia tra sanità militare e Servizio Sanitario Nazionale. La sala operatoria mobile, resa disponibile dal Comando Logistico dell’Esercito e installata dal personale del 3° Reparto Sanita “Milano”, rimarrà in uso all’AOUP per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo della convenzione per volontà delle parti al termine del periodo. All’evento di consegna della struttura erano presenti le Autorità civili, tra cui l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Dott.ssa Manuela Lanzarin, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, Dott. Massimo Annicchiarico, il Comandante delle Forze Operative Nord dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale Università Padova, Dott. Giuseppe Dal Ben, e il Comandante Area Territoriale del Comfop Nord, Generale di Divisione Ugo Cillo.

Azienda Ospedaliera

Afferma in merito Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova: «La Convenzione che abbiamo sottoscritto questa mattina con il Comando delle Forze Operative Nord è molto importante perché conferma ancora una volta la capacità delle istituzioni di fare sistema a vantaggio di tutta la collettività. La cessione della sala operatoria mobile sarà utile a mitigare le criticità rappresentate dalla Banca dei Tessuti del Veneto e diventerà uno strumento prezioso per formare il personale medico delle Forze Armate. Si consolida così ulteriormente la già robusta sinergia tra sanità militare e servizio sanitario nazionale».

Esercito

Il Generale Riccò, nel ringraziare tutti i partecipanti all’evento ha evidenziato «quanto sia preziosa la collaborazione tra le istituzioni civili e militari che operano sullo stesso territorio per perseguire lo scopo ultimo di un futuro migliore per la comunità di Padova, del Veneto e della Nazione. La struttura che formalmente consegniamo sarà infatti per l’Azienda Ospedaliera non solo un indispensabile ausilio medico-sanitario per le emergenze ma anche un sostegno nel campo della ricerca correlata alla Banca dei Tessuti del Veneto e alla collaborazione con centri nazionali e internazionali per i trapianti. Questo progetto è altresì rilevante perché consentirà al personale medico specializzando e ai team di soccorritori militari delle Forze Armate di realizzare percorsi di formazione a maggiore connotazione pratica».